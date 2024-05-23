Кампания фон дер Ляйен по переизбранию в ЕС: балансирующий акт

Небольшая группа протестующих ждет Урсулу фон дер Ляйен перед предвыборным мероприятием в Риме. «Свободную Палестину! Остановите геноцид!» они скандируют, когда подъезжает ее машина, недовольные тем, что они считают предвзятым отношением фон дер Ляйен к Израилю.

В качестве президента Европейской комиссии, исполнительного директора Европейского союза (ЕС) фон дер Ляйен отправилась в Тель-Авив в октябре 2023 года, чтобы предложить ЕС безоговорочную поддержку Израилю. Позже ее раскритиковали некоторые государства-члены и дипломаты ЕС за то, что она якобы не представляет ценности ЕС в целом.

Внутри здания в центре Рима более дружелюбная толпа приветствует ее аплодисментами. Собравшиеся здесь молодые люди, большинство из которых мужчины в синих костюмах, являются членами или сторонниками Forza Italia.

Международные средства массовой информации называют фон дер Ляйен «превосходным кризисным менеджером Европы» и самой влиятельной женщиной в мире. Ей нравится представлять себя надежной парой рук, способной возглавить ЕС в неспокойные времена.

Но ее кампания по переизбранию представляет собой трудный баланс. Урсула фон дер Ляйен хочет переизбраться на второй срок на посту президента Европейской комиссии. В своей кампании ей приходится балансировать между тем, что она считает важным, и интересами поддерживающих ее партий.