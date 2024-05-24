Китай второй день продолжает военные учения вблизи Тайваня

В пятницу Китай продолжил крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня второй день, стремясь проверить свои возможности «захватить контроль над важными районами» в попытке усилить давление на нового лидера острова Лай Цзин-дэ.

Двухдневные учения с участием китайской армии, военно-морского флота, авиации и ракетных войск последовали за состоявшейся в понедельник инаугурацией Лая, которого Пекин осуждает как сепаратиста. По данным государственного Центрального телевидения Китая, на материке задействованы десятки боевых самолетов, а также эсминцев и кораблей сопровождения.

Министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило 49 китайских военных самолетов, 19 кораблей ВМС и семь кораблей береговой охраны Китая, действовавших вблизи самоуправляемого острова за 24 часа до 6 утра.