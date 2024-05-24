Вбросы негативной информации про известного в регионе застройщика Шихиди оказались фейком

Некоторое время назад в интернете распространилась информация, порочащая репутацию застройщика Николая Шихиди, который хорошо известен своими проектами практически во всех крупных городах Краснодарского края. Инвестора обвиняли в грубых правонарушениях и даже в якобы причастности к криминалу. Основным источником негативных сведений был назван Telegram–канал «Куратор 23». В деле по распространению негативных сведений пришлось разбираться журналистам и даже полиции.

Репортёры «Аргументов недели» проверили наличие справки от МВД, которая подтверждает, что Шихиди не имеет судимостей и не привлекался по каким-либо делам, связанным с нарушением закона. Не существует и заявления от гражданина Андрамонов К.В., который по версии источника якобы обвинил застройщика в домогательствах. На этот счёт есть подтверждение от следователей — справка за номером 60гл-24/1050 от 24.04.2024.

При этом в открытом доступе есть информация, что в 2023 году сотрудники МВД задержали администраторов одного из каналов, которые занимались вымогательством. Схема банальная: сначала появлялась публикация, порочащая репутацию, затем за ее удаление с персоны, о которой шла речь, требовалась кругленькая сумма. По версии некоторых СМИ, злоумышленниками оказались именно сотрудники «Куратора 23».

Сейчас полицейские разыскивают анонимов, распространивших фейки о застройщике. И как показывает опыт, подобные вбросы о Шихиди появляются в сети как один из инструментов вымогательства денег. Прослеживается и закономерность: сфабрикованные материалы начинают распространяться в период старта новых проектов. На этот раз катализатором стал объект в Москве.

К слову, как сообщали ранее средства массовой информации, в 2012 году в Геленджике были осуждены четыре вымогателя, которые, помимо порочащих публикаций, организовали митинги и проверки на объектах не только Шихиди, но и других девелоперов с целью шантажа. Итог: злоумышленники получили от 8 до 13 лет заключения.

Ещё одним интересным совпадением является тот факт, что Андрамонов, чья фамилия фигурирует в сфабрикованных публикациях, как раз и проходил по делу как свидетель, который давал показания.