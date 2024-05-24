Журналистку Китая, первую сообщившую о вспышке COVID, выпустили из тюрьмы

Гражданка Китая-журналист Чжан Чжань, приговоренная в 2020 году к четырем годам тюремного заключения за распространение «ложной» информации о вспышке COVID-19 в центральном городе Ухань, был освобожден, сообщили его сторонники.

По словам сторонников, 40-летняя Чжан Чжань была доставлена ​​полицией в дом своего старшего брата в Шанхае в начале этого месяца и теперь имеет лишь ограниченную свободу. В видео, опубликованном на X, Чжан поблагодарил всех за помощь, сдерживая слезы.

Юрист, ставшая журналисткой, была признана виновной в нарушении общественного порядка, а прокуратура заявила, что она распространяла «большое количество лжи и вела переговоры с иностранными СМИ об распространении вируса якобы со злым умыслом».

16 мая Госдепартамент США заявил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» сообщениями о ее исчезновении через несколько дней после ее ожидаемого освобождения, и призвал Пекин уважать права человека.