Япония обнаружила китайские корабли возле островов Сенкаку

Китайские корабли были замечены возле контролируемых Японией островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море в понедельник уже 158-й день подряд, установив новый рекорд с тех пор, как японское правительство поставило острова под государственный контроль в 2012 году.

В общей сложности четыре корабля береговой охраны Китая были обнаружены кораблем береговой охраны Японии недалеко от территориальных вод Японии. По данным японской береговой охраны, одно из четырех судов было оснащено, предположительно, орудиями.

Продолжающееся присутствие китайских судов вокруг необитаемых островов, на которые претендует Пекин и которые они называют Дяоюйдао, подчеркивает продолжающуюся напряженность между двумя азиатскими соседями из-за них.