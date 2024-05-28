Байден почтил память павших солдат США

День поминовения, праздник в честь жертв, принесенных солдатами на протяжении истории страны, знаменует собой начало лета в США, и традиционно президент посещает церемонии в Арлингтоне.

Президент США Джо Байден отметил День памяти, приветствуя военачальников, ветеранов и членов семей Золотой звезды в Белом доме, а затем выступил с речью на торжественной церемонии на Арлингтонском национальном кладбище в понедельник.

Он также обратился к губернаторам Арканзаса, Кентукки, Оклахомы и Техаса, выразив соболезнования 21 человеку, погибшему и еще множеству пострадавшим в результате торнадо в эти праздничные выходные .

В понедельник к Байдену присоединились вице-президент Камала Харрис и министр обороны Ллойд Остин на военном кладбище, где он возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, а затем выступил с речью перед присутствующими.

Байден сказал присутствующим, что американские военнослужащие принесли большие жертвы ради того, чтобы США могли стремиться стать «более совершенным союзом», напомнив им, что именно ради этого они жили и умирали.