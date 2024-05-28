Китай, Япония и Южная Корея провели переговоры о свободной торговле

Лидеры Китая , Японии и Южной Кореи заявили в понедельник, что хотят ускорить переговоры по заключению соглашения о свободной торговле.

Премьер Китая Ли Цян, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретились в Сеуле для первых трехсторонних переговоров за более чем четыре года.

«Мы продолжим переговоры по ускорению процесса по трехстороннему соглашению о свободной торговле», — заявили они после редкого трехстороннего саммита, добавив, что хотят, чтобы соглашение было «свободным, справедливым, всеобъемлющим, высококачественным и взаимовыгодным».

Напомним, что переговоры между экономическими центрами Восточной Азии по трехстороннему торговому соглашению зашли в тупик еще в 2019 году, но Ли Цин заявил, что трехсторонний саммит в понедельник стал «одновременно перезапуском и новым началом».