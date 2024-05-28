Запуск северокорейского спутника-шпиона завершился неудачей

Северная Корея заявила, что ракета, которую она запустила для вывода в космос шпионского спутника под названием «Маллигён-1-1», взорвалась в воздухе в понедельник, через несколько минут после старта.

"Запуск новой ракеты-носителя не удался, поскольку она взорвалась в воздухе во время полета первой ступени", - заявил заместитель генерального директора Национального управления аэрокосмических технологий Пхеньяна в сообщении, опубликованном государственными СМИ.

"Экспертиза пришла к выводу, что причиной аварии стала эксплуатационная надежность недавно разработанного жидкокислородно-масляного двигателя", - говорится в отчете.

Запуск последовал всего через несколько часов после того, как Северная Корея выступила с предупреждением о том, что попытается запустить спутник к 4 июня. Страна успешно запустила свой первый спутник-шпион в ноябре прошлого года после двух других серьезных аварий в 2023 году.

На кадрах, транслируемых японской сетью NHK, видно что-то похожее на пылающий снаряд в ночном небе.