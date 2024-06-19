Астрономы впервые стали свидетелями пробуждения черной дыры

В галактике в созвездии Девы, находящейся примерно в 360 миллионах световых лет от Земли, ученые заметили, что черная дыра сияет ярче, чем когда-либо прежде.

"Мы смогли наблюдать пробуждение массивной черной дыры, [которая] внезапно начала питаться газом, доступным в ее окрестностях, становясь очень яркой", - сказал Клаудио Риччи, астрофизик, который был соавтором исследования явления, которое было опубликовано во вторник.

«Такое поведение беспрецедентно», — добавила Паула Санчес Саес, еще один астроном, активно участвовавший в исследовании.

Черная дыра примерно в 1,5 миллиона раз тяжелее Солнца, но все же легче своих собратьев. Для сравнения: черная дыра в центре Млечного Пути — нашей галактики — имеет массу в четыре миллиона раз больше солнечной.

Окружающая среда вокруг сверхмассивной черной дыры может быть чрезвычайно жестокой, поскольку она разрывает звезды и все остальное, что находится в пределах их гравитационного захвата .

Исследователи указали на это и заявили, что вращающийся диск из диффузного материала сформировал черную дыру в центре галактики SDSS1335+0728.