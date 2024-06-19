Таиланд принял первый в Юго-Восточной Азии закон об однополых браках

Сенат Таиланда принял законопроект о равенстве браков, стремясь сделать страну первой в Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки.

Законопроект был поддержан подавляющим большинством законодателей верхней палаты на голосовании во вторник. Законопроект будет представлен на одобрение королевской семьи и, как ожидается, вступит в силу через 120 дней после его публикации в Royal Gazette к концу этого года.

Палата представителей приняла законопроект в марте.

Согласно закону, однополым парам будут предоставлены те же права в браке, что и гетеросексуальным парам, включая право усыновлять детей и наследовать имущество.

Закон использует нейтральные с гендерной точки зрения термины, называя супружеские пары «двумя личностями», а не «мужчиной и женщиной».

Напомним, в России 30 ноября 2023 года судья Верховного суда РФ Олег Нефёдов объявил «экстремистской организацией» и запретил «международное общественное движение ЛГБТ». Этим решением Верховный суд удовлетворил иск российского Минюста, направленный 17 ноября 2023 года.

Согласно ст. 282.2 УК РФ участие в экстремистском сообществе грозит до 6 лет тюремного заключения, а его организация до 10 лет лишения свободы. Поэтому сама ЛГБТ-идентичность в России может стать поводом для уголовного преследования.