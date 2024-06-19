Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

В Пхеньяне был подписан исторический документ о стратегическом союзе между Россией и КНДР, как сообщает РИА НОВОСТИ.

Лидеры двух стран, Ким Чен Ын и Владимир Путин, встретились для церемонии подписания. Этот новый договор заменяет все предыдущие соглашения, включая договоры 1961 и 2000 годов, а также декларации 2000 и 2001 годов.

Президент России выразил уверенность, что данный документ станет фундаментом для развития отношений между двумя странами на многие годы вперед.

На площади Ким Ир Сена состоялась церемония, посвященная прибытию в Пхеньян президента России Владимира Путина.