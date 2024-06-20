Кабинет премьер-министра Кисида пережил вотум недоверия из-за финансового скандала

Палата представителей Японии в четверг проголосовала за вотум недоверия кабинету премьер-министра Фумио Кисиды после принятия пересмотренного закона о контроле за политическими фондами, критикуемого за неспособность улучшить финансовую прозрачность в политике.

Предложение было внесено Конституционно-демократической партией Японии, а также поддержано второй по величине оппозиционной Партией инноваций Японии и другими второстепенными партиями. Оно было отвергнуто правящим блоком, состоящим из Либерально-демократической партии Кисиды и ее младшего партнера, партии Комэйто, которые имеют большинство мест.

CDPJ потребовала более радикальных изменений в законе, включая запрет на корпоративные пожертвования политическим партиям, заявив, что такие шаги необходимы для восстановления общественного доверия к политике, подорванного скандалом по сбору средств с участием ЛДП Кисиды.

Законопроект был принят Сеймом накануне, накануне окончания текущей очередной парламентской сессии в воскресенье, через несколько недель после того, как Кисида был вынужден пойти на уступки Комэйто по деталям закона.