Россия и Северная Корея подписали договор о взаимопомощи

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали в среду в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включающий пункт, касающийся взаимной помощи в случае агрессии против любой из стран, сообщают российские СМИ, подчеркивая их все более тесное военное сотрудничество.

По сообщениям российских СМИ, на совместной пресс-конференции после переговоров с Путиным Ким заявил, что двусторонние отношения достигли «нового высокого уровня альянса», назвав при этом пакт «чисто мирным и оборонительным».

Агентство ТАСС процитировало Путина, заявившего, что Россия "не исключает развития военно-технического сотрудничества" с Северной Кореей в соответствии с недавно подписанным договором.