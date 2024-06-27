Кения: полиция устанавливает блокпосты в преддверии новых протестов

Кенийская полиция напала на протестующих в Найроби в четверг, даже после того, как президент Уильям Руто отказался от запланированного повышения налогов перед лицом общественного возмущения.

Гнев по поводу повышения налогов привел к самому серьезному кризису за два года президентства Руто, когда особенно молодые люди вышли на улицы в знак протеста.

После массовых протестов, имевших место на прошлой неделе, Руто в среду отказался от предлагаемого повышения налогов, в результате которого подорожали бы такие товары, как хлеб, растительное масло и подгузники.

Президент утверждал, что повышение налогов было необходимо для сокращения высокого долга Кении, что затруднило получение кредитов и оказало давление на валюту страны, кенийский шиллинг.