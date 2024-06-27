Дания: В налоговом министерстве вспыхнул пожар

В здании налогового министерства Дании в Копенгагене вспыхнул пожар сообщили в четверг полиция и пожарные службы. Пожар вспыхнул на крыше здания, на место прибыли пожарные и полицейские, из здания поднимался густой черный дым.

Полиция сообщила, что министерство и прилегающие здания эвакуируются.

Полиция столицы Дании со ссылкой на пожарных сообщила, что пожар взят под контроль и ведутся работы по его полному тушению.

"Мы все еще находимся на месте происшествия, и еще какое-то время этот район будет оцеплен", добавили они.