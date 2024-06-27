Новая реформа гражданства Германии вступила в силу

27 июня 2024 года, вступили в силу новые правительственные реформы в области гражданства Либерализация означает, что Германия впервые разрешит множественное гражданство в принципе, а не в качестве исключения для граждан ЕС и Швейцарии, а также тех, кто может оказаться в «особых трудностях».

«Наконец, наш закон отдает должное нашему разнообразному обществу», заявила в недавнем заявлении федеральный министр внутренних дел Нэнси Фейзер «Наконец, мы признаем истории жизни и достижения многих людей в нашей стране, которые иммигрировали давным-давно и помогли нашей стране двигаться вперед. Послание очень ясное: вы принадлежите Германии!» Около 14% населения Германии не имеют немецкого гражданства. Согласно правительственной статистике, в 2022 году в Германии натурализовались 168 545 человек всего 3,1% иностранных граждан, проживающих в Германии не менее 10 лет, хотя в последние годы их число растет В следующем году это число существенно увеличится: правительства земель по всей Германии уже сообщили о росте числа заявок.