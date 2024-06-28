Иена достигла нового 37-летнего минимума

В пятницу в Токио иена упала до нового 37-летнего минимума в нижнем диапазоне 161 против доллара США, поскольку предупреждения японских чиновников о возможной интервенции по покупке иены имели ограниченное влияние на рынок.

Слабость японской валюты предшествует публикации ключевых данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее в тот же день на фоне спекуляций о том, что Федеральная резервная система может удерживать повышенные процентные ставки дольше, чем ожидалось, на фоне недавних хороших экономических данных.

Иена также упала до 172 пунктов по отношению к евро, что является самым низким показателем с момента введения европейской валюты в 1999 году.

В 17:00 доллар торговался по цене 160,92-94 иены по сравнению со 160,72-82 иенами в Нью-Йорке и 160,54-56 иенами в Токио в 17:00 четверга.