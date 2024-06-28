Петр Фиала из Чехии приветствует переговоры с Европейской комиссией

Премьер-министр Чехии Петр Фиала высоко оценил ранние переговоры по поводу руководящих должностей в Европейском союзе.

«Для Чешской Республики крайне важно, чтобы распределение соответствовало не только политическому, но и географическому балансу», — написал он в социальных сетях.

«Предложенные на данный момент названия соответствуют этим критериям».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и бывший премьер-министр Португалии Антонио Коста были среди имен, предложенных на руководящие должности.

Фиала сказал, что у него сложились хорошие отношения с некоторыми кандидатами.

«Я знаю их всех лично, у них позитивные отношения с Чешской Республикой, и у меня очень хороший опыт работы с ними», — сказал он.

Фиала связана с правопопулистской фракцией ECR, возглавляемой итальянкой Джорджией Мелони , в Европейском парламенте. Пока неизвестно, повлияет ли поддержка Фиалой списка имен на саму Мелони, которая ранее осудила процесс отбора.