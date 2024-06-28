Заявка Грузии на вступление в ЕС «де-факто» приостановлена

Лидеры ЕС заявили в четверг, что заявка Грузии на вступление в блок была приостановлена ​​после принятия спорного закона, направленного против предполагаемого иностранного влияния который был вдохновлен аналогичным российским законодательством.

Грузия стала официальным кандидатом в прошлом году, однако новый закон, принятый в начале этого месяца, стал препятствием для вступления этой южнокавказской страны.

В заявлении, опубликованном на ключевом саммите лидеров ЕС в Брюсселе, блок призвал власти Грузии «прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и фактически ведет к остановке процесса вступления».

ЕС осудил закон об «иностранном влиянии», который, по его словам, «представляет собой откат» от некоторых достижений страны на пути к членству в ЕС. Но блок также опасается вернуть бывшее советское государство под влияние Москвы.