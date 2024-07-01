Курс на взлет: модернизация аэропортов — мощный стимул экономического развития

В России продолжается масштабная реконструкция аэропортовой инфраструктуры. Согласно Концепции развития аэродромной сети России на период до 2035 года, разработанной Росавиацией, за 2021-2035 гг. планируется выполнить реконструкцию 179 аэродромных/аэропортовых комплексов опорной аэродромной сети. Реконструкция — важный этап, ведь со временем инфраструктура аэропортов изнашивается, технологии и оборудование морально устаревают, терминалы перестают справляться с растущим пассажиропотоком.

При реконструкции аэропорта приоритетными задачами являются: увеличение пропускной способности и повышение безопасности полетов; создание комфортных и безопасных условий для пассажиров и персонала; применение современных инженерных решений и строительных технологий; оптимизация логистических и технологических процессов.

По словам экспертов, модернизация аэропортов — мощный стимул экономического развития регионов. Кроме того, развитие авиагаваней стимулирует рост других отраслей экономики нашей страны. Так, например, строительство новых аэропортов способствует развитию гостиничного бизнеса, ресторанного и торгового сектора рядом с аэропортовыми комплексами.

“К зданию аэропорта предъявляются повышенные требования: бесперебойность работы и безопасность — жесткий приоритет. Здание терминала является крупногабаритным, оно, в отличие, например, от спортивных сооружений, испытывает пиковые нагрузки каждый день. Следовательно проектирование, возведение и реконструкция воздушных гаваней — крайне ответственная сфера строительной отрасли. Необходимо применять в работе износостойкие материалы и прочные металлоконструкции”, — отметил Максим Шонов, ведущий инженер группы строительных компаний “НОАТЕК”.

Модернизация инфраструктуры аэропорта — это сложный процесс, который требует совместных усилий заинтересованных сторон. Такое сотрудничество может привести к развитию инфраструктуры аэропорта, которая будет отвечать потребностям пассажиров, авиакомпаний, операторов аэропортов и местных сообществ.