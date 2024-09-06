Дуров: "Telegram — не анархический рай"

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, находящийся под следствием во Франции, заявил в четверг вечером, что французские власти должны были направить жалобы в его компанию, а не арестовывать его.

В своем первом комментарии после ареста в Telegram Дуров написал, что «удивительно», что его привлекают к ответственности за чужой контент.

«Использование законов эпохи до появления смартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом», — сказал он.

Он также заявил, что расследование в отношении приложения стало неожиданностью, поскольку французские власти могли в любой момент связаться с представителем Telegram в ЕС.

Напомним, что Дуров, родившийся в России, но имеющий французское гражданство, был арестован во Франции в конце прошлого месяца в рамках расследования преступлений, связанных с детской порнографией, незаконным оборотом наркотиков и мошенническими операциями, связанными с использованием приложения.

По словам Дурова, Telegram не идеален, однако он отрицает, что приложение активно способствует преступности.