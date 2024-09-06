Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений

По данным климатического мониторинга ЕС Copernicus, летом 2024 года на севере Земли наблюдались самые высокие за всю историю показатели глобальной температуры , что побило прошлогодний рекорд и сделало 2024 год самым жарким годом на Земле.

Средняя мировая температура с июня по август составила 16,8 градусов по Цельсию (62,24 градуса по Фаренгейту). Это на 0,69 градуса по Цельсию выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 год, говорится в отчете Copernicus.

«За последние три месяца 2024 года на планете были самые жаркие июнь и август , самый жаркий день за всю историю наблюдений и самое жаркое бореальное лето за всю историю наблюдений», — заявила заместитель директора агентства Саманта Берджесс в ежемесячном бюллетене.

Эта экстремальная погода «станет только интенсивнее», если страны мира срочно не сократят выбросы парниковых газов, сказал Берджесс. Выбросы, вызванные продолжающимся сжиганием ископаемого топлива, являются основной причиной изменения климата.

Августы 2023 и 2024 годов стали самыми жаркими августами за всю историю наблюдений, а июнь 2024 года оказался намного жарче, чем 2023 год. Июль 2024 года не установил рекорд.