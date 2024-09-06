Супертайфун Яги обрушился на Хайнань

Сильные ливни и мощные ветры от супертайфуна Яги обрушились в пятницу на южный Китай , когда супертайфун Яги вышел на побережье провинции Хайнань.

Яги, максимальная скорость ветра которого вблизи его центра составляет 245 километров в час (152 мили в час), является вторым по мощности тропическим циклоном в мире в 2024 году.

Самым мощным был атлантический ураган 5-й категории «Берилл» , который пронесся по Карибским островам , Мексике , некоторым районам США и восточной части Канады.

Яги также считается самым сильным штормом, обрушившимся на регион за последнее десятилетие.

Сила Яги увеличилась более чем вдвое с тех пор, как на прошлой неделе он опустошил Филиппины оползнями и наводнениями, вызванными сильными ливнями. Погибло не менее 13 человек.

После Китая в субботу шторм, скорее всего, направится во Вьетнам.

Тропические циклоны , ураганы и тайфуны — это одно и то же явление, когда шторм черпает силу из теплой воды на поверхности океана, чтобы питать горизонтальные вращающиеся ветры.

По данным сайта американского космического агентства NASA, над Атлантикой и восточной частью Тихого океана они называются ураганами, в западной части Тихого океана — тайфунами, а в Индийском океане и вблизи Австралии — циклонами.

Ученые предупреждают, что эти штормы становятся сильнее и менее предсказуемыми по всему миру, что обусловлено потеплением океанов из-за изменения климата.