Миссия ООН призвала направить в Судан миротворческие силы

Поддерживаемая ООН миссия по правам человека в Судане в пятницу призвала к созданию «независимых и беспристрастных» миротворческих сил для защиты мирных жителей, которые, по ее подозрениям, стали жертвами военных преступлений во время продолжающейся гражданской войны в стране .

В 19-страничном отчете, основанном на 182 интервью с выжившими, членами семей и другими свидетелями, следователи обвинили как Вооруженные силы Судана (СВС) , так и военизированные Силы оперативной поддержки (СОП) в злоупотреблениях, включая пытки, нанесение увечий и убийства мирных жителей.

По данным доклада, с апреля 2023 года погибло не менее 18 800 человек. В нем обе стороны и их союзники обвиняются в «ужасающем уровне шокирующих нарушений прав человека».

В документе также содержится призыв к введению международного эмбарго на поставки оружия Судану и предупреждение о том, что иностранные правительства, вооружающие любую из сторон, могут быть признаны соучастниками.