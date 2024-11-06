Нетаньяху уволил министра обороны Галланта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта после месяцев напряженности из-за войны в Газе.

«За последние несколько месяцев это доверие подорвалось. В связи с этим я сегодня принял решение об окончании полномочий министра обороны», заявил Нетаньяху в заявлении, опубликованном его канцелярией.

На смену Галланту пришел министр иностранных дел Исраэль Кац, который вскоре пообещал работать над «победой над нашими врагами» и достичь «целей войны», таких как «уничтожение ХАМАСа в Газе».

Тем временем Гидеон Саар займет пост Каца на посту министра иностранных дел. «Безопасность Государства Израиль была и всегда будет миссией моей жизни», заявил Галлант, прослуживший более 30 лет в израильском флоте, в своем сообщении в Интернете вскоре после объявления.