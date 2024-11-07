ООН: Производство опиума в Афганистане выросло, несмотря на запрет

В опубликованном в среду докладе ООН говорится, что производство опиумного мака в Афганистане выросло на 19% в 2024 году, несмотря на запрет правительства.

Афганистан был крупнейшим в мире поставщиком опиума до того, как им запретили выращивание психотропных средств в 2022 году.

Это привело к падению производства препарата, который используется для производства героина и других синтетических опиоидов, на 95%.

Несмотря на рост в этом году, производство по-прежнему остается значительно ниже уровня, предшествовавшего введению запрета.

Ежегодный обзор, проведенный Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), показал, что площадь возделывания опийного мака увеличилась до 12 800 гектаров (около 32 000 акров).

«Поскольку выращивание опиума в Афганистане остается на низком уровне, у нас есть возможность и обязанность оказать поддержку афганским фермерам в развитии устойчивых источников дохода, свободных от незаконных рынков. Женщины и мужчины Афганистана продолжают сталкиваться с тяжелыми финансовыми и гуманитарными проблемами, и им срочно необходимы альтернативные источники средств к существованию», — заявила Гада Вали, исполнительный директор УНП ООН.