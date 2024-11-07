Харрис публично признала поражение на выборах в США

Побежденный кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис публично признала поражение республиканцу Дональду Трампу во время выступления в Университете Говарда в Вашингтоне в среду.

В настоящее время у Трампа 292 голоса выборщиков, что больше, чем 270, необходимых для победы в Белом доме. Трамп победил в ключевых колеблющихся штатах: Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине и Джорджии, а также, вероятно, победит в Аризоне и Неваде.

Победа Трампа над вице-президентом Камалой Харрис делает его первым бывшим президентом, вернувшимся к власти на непоследовательные сроки с тех пор, как Гровер Кливленд вернул себе Белый дом на выборах 1892 года. Он также стал первым осужденным преступником, занявшим высшую выборную должность в Соединенных Штатах.

Политические лидеры со всего мира направили поздравительные послания новому избранному президенту.

Республиканцы также взяли под контроль Сенат, поменяв места в Огайо и Западной Вирджинии. Республиканцы также, вероятно, получат контроль над Палатой представителей США, предоставив Трампу практически неограниченный контроль для реализации своей законодательной повестки.