После распада коалиции «Светофор» социалистическая Левая партия Германии уже начала свою избирательную кампанию. «Борьба за места для левоцентристов началась — и это хорошо», — совместно заявили руководство партии и левая фракция в Бундестаге.

Левые принесут «свежий левый ветер в страну», заявили лидеры партии Инес Швердтнер и Ян ван Акен, а также председатели фракции Бундестага Хайди Райхиннек и Сёрен Пельманн.

Социал -демократы (СДПГ) и Зелёные — это по сути левые партии, которые верят в сильное государство и нуждаются в больших деньгах для социальной политики и защиты климата.

Экономически либеральные Свободные демократы (СвДП) придерживаются противоположного мнения: они хотят экономного государства, которое должно вмешиваться только в исключительных случаях и осуществлять финансовые ограничения.

В ходе предвыборной кампании партия обещала сбалансировать бюджет и соблюдать долговой лимит, закрепленный в конституции Германии.

Обещание сохранять конфиденциальность и сообщать общественности только о решениях проблем, а не о препирательствах, как было раньше, не продержалось и 100 дней.

Однако ни одно правительство не сталкивалось с такими масштабными проблемами. Пандемия COVID-19 затянулась, Россия вторглась в Украину, поставки газа и нефти прекратились, а Германия скатилась в энергетический кризис.