Победа Трампа на выборах — кошмар для Германии

Кошмар охватил немецкое правительство, которое цеплялось за надежду, что Камала Харрис пойдет по стопам Джо Байдена и продолжит традицию трансатлантикизма и многосторонности. Так продолжалось до тех пор, пока Трамп не выиграл выборы на удивление рано и решительно.

Теперь немецкое правительство " в ужасном положении", говорит Хеннинг Хофф из Германского совета по международным отношениям: «Было ошибкой полностью полагаться на демократов», — сказал Хофф. «Особые отношения, которые канцлер выстраивал с президентом Байденом, были, возможно, слишком однобокими. Тот факт, что в лагере Трампа вообще не было никаких контактов, теперь будет преследовать его».

Воспоминания о первом президентстве Трампа, с 2017 по 2021 год, все еще очень свежи в Берлине. В то время Трамп поставил под сомнение НАТО и пригрозил вывести американские войска из Германии. Он критиковал Германию и другие страны НАТО за то, что они пользуются военной защитой США, не внося достаточного вклада в собственную оборону.

Хеннинг Хофф считает, что сейчас для немецкого правительства важно «исправить свои неудачи». «Необходим гораздо более сильный сигнал, чтобы показать, что европейцы, особенно немцы, действительно готовы взвалить на себя большую ношу своей обороны. Если мы продолжим возиться и спорить — у нас есть выделенные средства (для бундесвера), поэтому оборонный бюджет нужно будет увеличить лишь минимально — то мы не сможем никого впечатлить в Вашингтоне, не сейчас и уж точно не при Трампе».