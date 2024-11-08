RC GROUP презентует первый тизер документального фильма о СВО « На СВОем месте»

IT-компания RC GROUP представила первый тизер документального фильма «На СВОем месте» о специальной военной операции (СВО).

Пресс-служба организации заявила, что проект стал одним из наиболее значимых начинаний ее медиа-направления RC MEDIA. Цель фильма, создаваемого при сотрудничестве с добровольческим отрядом «ОПЛОт» - документальное освещение событий, происходящих в зоне боевых действий и не только.

Стоит отметить, что члены отряда «ОПЛОт» с начала СВО активно помогают солдатам на фронте. В процессе подготовки к съемкам команда отряда и RC MEDIA преодолела более 6 тысяч километров, посетив основные зоны боевых действий. Это позволило не только зафиксировать происходящее, но и лично пообщаться с участниками СВО, волонтерами и местными жителями. Это поможет донести до зрителей истинную картину событий. Особое внимание в фильме уделено личным историям бойцов, их переживаниям и взглядам на текущие события.

Достучаться до зрителей

Одной из главных задач команды RC GROUP было не только информировать зрителей о фактах, но и подчеркнуть важность социального контекста происходящего. Многие участники съемочной группы во время работы изменили свое восприятие действительности.

«Создавая этот фильм, каждый из нас — как участник процесса — ощутил глубокие внутренние изменения. Мы стали острее осознавать реальность, и значение слова "патриотизм", а также важность нашей ежедневной помощи, которой никогда не бывает слишком много», — подчеркнула сооснователь и CEO RC GROUP Мария Михайлова.

Фильм задумывался как проект, призванный вовлечь зрителей в понимание реальной ситуации на фронте и значимости постоянной поддержки тех, кто там находится.

Документальный фильм «На СВОем месте» выходит за рамки традиционной кинохроники. Он имеет выраженную социальную направленность, акцентируя внимание на честности, откровенности и глубоком уважении к тем, кто защищает интересы России.

В отличие от стандартного освещения военных конфликтов в СМИ, проект предлагает уникальный взгляд на ситуацию, позволяющий понять масштабы событий и человеческие ценности, стоящие за ними.

Премьера документального фильма «На СВОем месте» состоится в январе 2025 года. Создатели отмечают, что целью проекта является привлечение внимания к важности национального единства, патриотизма и взаимопомощи в трудные времена.

Проект стал результатом глубокого внутреннего переосмысления как для создателей, так и для участников съемочного процесса. Вдохновлённый реальными событиями, фильм обещает стать важной вехой в отечественном документальном кино.

Презентация нового трейлера документального фильма о специальной военной операции «На СВОем месте» появился в Сети.

А вот и трейлер нашего документального фильма «На СВОем месте» про специальную военную операцию — встречайте!

Один из важнейших, самых знаковых проектов RC MEDIA идет полным ходом, в январе случится премьера. Делая это кино, все мы — участники данного процесса — внутренне изменились… и продолжаем меняться. Мы стали острее чувствовать реальность, мы стали по-иному осознавать значение слова «патриотизм», мы понимаем ещё больше важность и нужность нашей ежедневной помощи, которой никогда не будет достаточно. Сложно описать словами все, что мы чувствуем. Ребята из съемочный бригады, прибывшие с мест боевых действий, все как один признались, что больше — никогда не будут прежними.

Честное и очень откровенное кино о том, что такое в реальности — специальная военная операция. Это кино, которое должен посмотреть каждый.