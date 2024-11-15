Си Цзиньпин открывает первый в Южной Америке порт

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг открыл крупный глубоководный порт в Перу, который он назвал «морским Шелковым путем XXI века».

Мегапорт Чанкай, инвестиции Китая в размере 1,3 млрд долл. США (1,23 млрд евро) , преображает тихий рыбацкий городок на побережье Перу и подчеркивает растущее влияние Китая в Латинской Америке. Это первый порт в Южной Америке, финансируемый Китаем.

«Перу получит значительный доход и создаст огромные возможности для трудоустройства», — сказал Си Цзиньпин в Лиме, ​​беседуя с президентом Перу Диной Болуарте.

В статье, опубликованной в газете El Peruano , Си Цзиньпин заявил, что проект Чанкай принесет 4,5 млрд долларов годового дохода, создаст более 8000 рабочих мест и сократит логистические расходы на маршруте Перу-Китай на 20%.

Болуарте приветствовал возможность, предоставленную открытием порта, и похвалил Китай за «важную роль в росте нашей экономики».