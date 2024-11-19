Международные отношения с Индией и переводы через Novac Pay

Текущая ситуация

Экспорт из РФ в Индию демонстрирует стабильный рост. В 2023 году были побиты исторические рекорды: экспорт вырос более чем в 4,5 раза и превысил сумму 15,5 миллиардов долларов. В 2024 году данное направление продолжает работать стабильно и успешно, несмотря на определенные сложности с международными платежами из России и особенностями работы с местной валютой.

Решение проблем с международными платежами

Novacpay предлагает оптимальные условия для международных переводов:

Комиссия от 2%

Срок перевода от 1 дня

Работа со всеми валютами, включая USDT

Минимальная сумма перевода от 10 000 USD

Персональный менеджер для каждого клиента

Специальное предложение "Черная пятница"

Платежи по курсу ЦБ РФ (97.24)

Отсутствие дополнительных комиссий

Прямые переводы по официальному курсу

Прозрачные условия без скрытых процентов

Действует на платежи от 10 000 USD

Историческая справка

В первом квартале 2023 года товарооборот между РФ и Индией возрос более чем в 4 раза, согласно данным министерства торговли и промышленности. Значительную часть товарооборота Индии составляет именно российский экспорт. Высокие квартальные показатели объясняются переориентацией российского бизнеса и поиском новых возможностей.

Платежные решения

При работе с международными платежами рекомендуется использовать услуги Novacpay, который предлагает:

Оперативное проведение платежей

Прозрачные комиссии без скрытых платежей

Работу со всеми мировыми валютами

Строгое соблюдение законодательства

Конфиденциальность и защиту данных

Преимущества работы с Novacpay:

Решение проблем с задержкой платежей Оптимизация высоких банковских комиссий Гарантия надёжности переводов Простая и понятная система платежей Персональная поддержка менеджера Возможность получить бесплатную консультацию Положительные отзывы от крупных компаний-клиентов

По материалам: novacpay.ru