Международные отношения с Индией и переводы через Novac Pay

Текущая ситуация
Экспорт из РФ в Индию демонстрирует стабильный рост. В 2023 году были побиты исторические рекорды: экспорт вырос более чем в 4,5 раза и превысил сумму 15,5 миллиардов долларов. В 2024 году данное направление продолжает работать стабильно и успешно, несмотря на определенные сложности с международными платежами из России и особенностями работы с местной валютой.
Решение проблем с международными платежами
Novacpay предлагает оптимальные условия для международных переводов:
- Комиссия от 2%
- Срок перевода от 1 дня
- Работа со всеми валютами, включая USDT
- Минимальная сумма перевода от 10 000 USD
- Персональный менеджер для каждого клиента
Специальное предложение "Черная пятница"
- Платежи по курсу ЦБ РФ (97.24)
- Отсутствие дополнительных комиссий
- Прямые переводы по официальному курсу
- Прозрачные условия без скрытых процентов
- Действует на платежи от 10 000 USD
Историческая справка
В первом квартале 2023 года товарооборот между РФ и Индией возрос более чем в 4 раза, согласно данным министерства торговли и промышленности. Значительную часть товарооборота Индии составляет именно российский экспорт. Высокие квартальные показатели объясняются переориентацией российского бизнеса и поиском новых возможностей.
Платежные решения
При работе с международными платежами рекомендуется использовать услуги Novacpay, который предлагает:
- Оперативное проведение платежей
- Прозрачные комиссии без скрытых платежей
- Работу со всеми мировыми валютами
- Строгое соблюдение законодательства
- Конфиденциальность и защиту данных
Преимущества работы с Novacpay:
- Решение проблем с задержкой платежей
- Оптимизация высоких банковских комиссий
- Гарантия надёжности переводов
- Простая и понятная система платежей
- Персональная поддержка менеджера
- Возможность получить бесплатную консультацию
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По материалам: novacpay.ru