Международные отношения с Индией и переводы через Novac Pay

От
Алексей Иванченко
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Текущая ситуация

Экспорт из РФ в Индию демонстрирует стабильный рост. В 2023 году были побиты исторические рекорды: экспорт вырос более чем в 4,5 раза и превысил сумму 15,5 миллиардов долларов. В 2024 году данное направление продолжает работать стабильно и успешно, несмотря на определенные сложности с международными платежами из России и особенностями работы с местной валютой.

Решение проблем с международными платежами

Novacpay предлагает оптимальные условия для международных переводов:

  • Комиссия от 2%
  • Срок перевода от 1 дня
  • Работа со всеми валютами, включая USDT
  • Минимальная сумма перевода от 10 000 USD
  • Персональный менеджер для каждого клиента

Специальное предложение "Черная пятница"

  • Платежи по курсу ЦБ РФ (97.24)
  • Отсутствие дополнительных комиссий
  • Прямые переводы по официальному курсу
  • Прозрачные условия без скрытых процентов
  • Действует на платежи от 10 000 USD

Историческая справка

В первом квартале 2023 года товарооборот между РФ и Индией возрос более чем в 4 раза, согласно данным министерства торговли и промышленности. Значительную часть товарооборота Индии составляет именно российский экспорт. Высокие квартальные показатели объясняются переориентацией российского бизнеса и поиском новых возможностей.

Платежные решения

При работе с международными платежами рекомендуется использовать услуги Novacpay, который предлагает:

  • Оперативное проведение платежей
  • Прозрачные комиссии без скрытых платежей
  • Работу со всеми мировыми валютами
  • Строгое соблюдение законодательства
  • Конфиденциальность и защиту данных

Преимущества работы с Novacpay:

  1. Решение проблем с задержкой платежей
  2. Оптимизация высоких банковских комиссий
  3. Гарантия надёжности переводов
  4. Простая и понятная система платежей
  5. Персональная поддержка менеджера
  6. Возможность получить бесплатную консультацию
  7. Положительные отзывы от крупных компаний-клиентов

 

По материалам: novacpay.ru