Чад прекращает сотрудничество в сфере безопасности с Францией

В четверг министр иностранных дел Чада, Абдераман Куламаллах, опубликовал заявление на официальной странице своего министерства в Facebook, в котором сообщил об отмене соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Францией. Это решение может повлечь за собой отзыв французских военных из Центральноафриканской Республики.

Важный союзник Запада в борьбе с исламскими боевиками в регионе, Чад, планирует окончательно утвердить свой суверенитет, заявив, что прекращение действия соглашения о военном сотрудничестве позволит стране пересмотреть свои стратегические партнерства после 64 лет независимости от Франции. Куламаллах заявил агентству AFP, что это не обычный раскол с Францией, как, например, с Нигером или другими странами. Франция разместила около 1000 своих солдат в Чаде, но никакого официального комментария от нее не поступило.

После прибытия в страну министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро заявление было сделано лишь через несколько часов в четверг.