Корабль ВМС Новой Зеландии затонул из-за ошибки «автопилота»

Военный следственный суд в пятницу постановил, что судно ВМС Новой Зеландии налетело на риф и затонуло из-за «серии человеческих ошибок».

Корабль HMNZS Manawanui затонул в октябре во время обследования рифа у побережья Самоа.

Адмирал ВМС Гарин Голдинг заявил, что экипаж ошибочно принял проблему за «отказ управления двигателем».

«Экипаж не осознавал, что «Манавануи» оставался в режиме автопилота, и, как следствие, ошибочно полагал, что его неспособность реагировать на изменения направления была результатом отказа управления двигателями», — сказал он.

Он добавил, что судно «начало ускоряться в сторону рифа», вместо того чтобы менять курс.

Голдинг сообщил, что экипаж не проверял, находится ли судно на ручном управлении.

«Эта проверка не проводилась. Оставаясь на автопилоте, судно продолжало курс на землю, пока не село на мель и в конечном итоге не село на мель», — сказал он.

Он сообщил, что за решением суда последует отдельное дисциплинарное разбирательство.