Индонезия: наводнения и оползни унесли жизни 31 человека в Северной Суматре

По меньшей мере 31 человек погибли в результате того, что неделя проливных дождей вызвала внезапные наводнения и оползни в провинции Северная Суматра в Индонезии сообщили власти в пятницу.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии, стихийное бедствие затронуло четыре округа: от Медана до таких сельских районов, как Сиболангит и Саюр Матингги, где оползни лишили общин возможности передвигаться по дорогам, заваленным обломками.

Спасатели работают в опасных условиях, расчищая подъездные пути и разыскивая пропавших без вести, в то время как временные убежища становятся переполненными для размещения перемещенных лиц.

Глава агентства по борьбе со стихийными бедствиями Северной Суматры Туахта Рамаджая Сарагих сообщил, что агентство подало губернатору провинции запрос об объявлении статуса чрезвычайной ситуации.

«В регионе продолжают выпадать сильные дожди, и мы ожидаем, что риск дальнейших стихийных бедствий останется повышенным по крайней мере до начала декабря», сказал он.

Предлагаемый статус ускорит распределение помощи и мобилизует национальные ресурсы для оказания помощи тысячам перемещенных жителей.