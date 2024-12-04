Французские законодатели проголосуют за отставку премьер-министра Барнье

В октябре Барнье пережил вотум недоверия, однако голосование в среду, которое должно состояться вечером, после дебатов, которые начнутся в 16:00 по местному времени (15:00 по Гринвичу), заставило большинство аналитиков предсказать падение правительства, поскольку крайне правые объединятся с левыми в антиправительственном альянсе.

Ожидается, что крайне правая партия National Rally (RN) трехкратного кандидата в президенты Марин Ле Пен проголосует за вотум недоверия, выдвинутый левыми. В таком случае у нее должно быть достаточно голосов, чтобы пройти.

На вопрос о том, поддержит ли RN вотум недоверия, депутат Лора Лавалетт ответила телеканалу TF1 TV: «Без сомнений».

На вопрос французского телевидения, есть ли шанс, что его правительство переживет голосование в среду, Барнье ответил: «Я хочу этого, и это возможно... Я думаю, что возможно, что существует этот рефлекс ответственности, когда, несмотря на политические разногласия, расхождения, обычные противоречия в демократии, мы говорим себе, что есть более высокий интерес».