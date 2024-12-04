Южная Корея отменяет военное положение после отклонения парламентом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль согласился отменить беспрецедентное военное положение, длившееся несколько часов, рано утром в среду после того, как контролируемый оппозицией парламент единогласно проголосовал против него на чрезвычайном ночном заседании.

«Всего минуту назад Национальная ассамблея потребовала отменить чрезвычайное положение, и мы вывели войска, которые были развернуты для проведения операций по введению военного положения», — заявил президент Юн в телевизионном обращении.

«Мы примем просьбу Национальной ассамблеи и отменим военное положение на заседании кабинета министров».

Юн шокировал страну всего за несколько часов до этого, объявив военное положение, обвинив оппозицию в парализовании правительства и симпатиях к Северной Корее . Этот шаг вступил в силу в 23:00 по местному времени (14:00 GMT/UTC) во вторник.

«Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы... настоящим я объявляю чрезвычайное военное положение», — заявил Юн.