Германия по-прежнему открыта для членства Тбилиси в ЕС

Правительство Германии заявило в понедельник, что по-прежнему поддерживает заявку Грузии на членство в Европейском союзе, поскольку в столице Тбилиси вспыхнули протесты из-за планов правительства отложить переговоры о вступлении.

В Грузии прокатилась волна протестов после того, как правящая партия «Грузинская мечта» заявила о своей победе на октябрьских выборах, которые проевропейская оппозиция назвала сфальсифицированными.

«Важно то, что Грузия решила пойти по этому пути, и люди, которые, как мы видим, протестуют, хотят пойти по этому пути», — заявил представитель МИД Германии Себастьян Фишер.

В то же время Фишер раскритиковал правительство Грузии за отказ от этой цели.