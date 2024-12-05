Макрон выступит с обращением к нации

В ответ на голосование администрация президента Франции заявила, что Эммануэль Макрон выступит с телевизионным обращением в четверг вечером.

Макрон вернулся из Саудовской Аравии незадолго до оглашения результатов. Заявление было запланировано на 20:00 по местному времени (19:00 UTC/GMT). Президентский дворец не уточнил, что именно повлечет за собой это заявление и как Макрон будет действовать.

Ранее Министр внутренних дел Брюно Ретайо, член правительства Барнье, связанный с правоцентристской партией Les Republicains, похвалил Барнье за ​​то, как он справился со сложной ситуацией после голосования.

«Прежде всего я воздам должное премьер-министру Мишелю Барнье... его мужеству, достоинству и элегантности», — сказал Ретайо в эфире телеканала LCP.

«Сегодня вечером Мишель Барнье и правительство пали жертвой, в конечном итоге, союза карпа и кролика — совершенно несовместимых, — который имел только одну цель — хаос», — сказал он, используя французскую идиому для одной из наименее подходящих идей межвидового брака в животном мире.

Он раскритиковал Ле Пен за то, что она вместе со своей партией проголосовала на той же позиции, что и левая партия LFI.