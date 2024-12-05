Париж, Берлин и Вашингтон переживают политические потрясения

События этой недели могут привести к тому, что Франция присоединится к Германии и США и начнет смену правительства в начале 2025 года.

Дональд Трамп вступит в должность 20 января, в то время как в Германии досрочные выборы, скорее всего, состоятся 23 февраля.

Вопросы расходов и бюджета были в центре распада трехпартийной коалиции Германии в прошлом месяце.

В среду ОЭСР снизила прогнозы роста для Франции и Германии — двух крупнейших экономик ЕС — в связи с экономической и политической неопределенностью.

Это также время серьезных потрясений для НАТО и его нового генерального секретаря, бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, на фоне открытых вопросов о том, что будет означать второй срок Трампа для таких вопросов, как война на Украине и расходы на оборону в Европе .