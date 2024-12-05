Шольц призвал оппозицию поддержать последние планы его коалиции

В среду канцлер Германии Олаф Шольц провел в Бундестаге сессию вопросов и ответов, которая длилась около часа. Это произошло всего за несколько недель до того, как он, как ожидается, объявит вотум доверия своему правительству меньшинства, чтобы проложить путь к досрочным выборам .

Он призвал оппозиционных политиков рассмотреть возможность поддержки последних законопроектов, которые его уходящее правительство все еще надеется принять до голосования.

«Время избирательной кампании — это не время застоя», — обратился Шольц к палате. «Мы все еще можем что-то сделать. Я прошу вас внести свой вклад».

Шольц прямо упомянул три законопроекта, согласие по которым, по его словам, будет в интересах всех, независимо от результатов голосования, которое ожидается в конце февраля.

По его словам, все они будут способствовать «облегчению финансового бремени граждан».