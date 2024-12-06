Страны ЕС сталкиваются с политическим хаосом

Среда выдалась длинным днем ​​для премьер-министра Франции, который пробыл у власти меньше всех. Вечером правительство меньшинства 73-летнего Мишеля Барнье было свергнуто в результате вотума недоверия в нижней палате парламента Франции, Национальной ассамблее, где против него выступили заклятые враги слева и крайне правые.

«Этот вотум недоверия сделает все серьезнее и сложнее. Я в этом уверен», — сказал Барнье перед голосованием. В четверг утром он официально подал в отставку. Он продолжит исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового правительства.

Президент Франции Эммануэль Макрон не терял времени в поисках замены; в течение нескольких часов он уже видел кандидатов. Не в первый раз Макрон, чей второй и последний президентский срок истекает в 2027 году, отбивает призывы уйти в отставку.

Что ждет Францию ​​дальше?

Макрон неожиданно назначил Барнье в сентябре, чтобы положить конец месяцам политической неопределенности. Президент назначил внеочередные выборы в законодательные органы , которые в июле разделили Национальную ассамблею на три лагеря, ни один из которых не был достаточно силен, чтобы управлять в одиночку.

Широкая левая коалиция «Новый народный фронт» одержала победу на выборах, однако крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала большинство голосов как единая партия.