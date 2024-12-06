Лавров в интервью Карлсону рассказал об «Орешнике»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Запад «серьёзно» воспринял недавнее применение Москвой гиперзвуковой ракеты на Украине.

В интервью американскому деятелю СМИ Такеру Карлсону Лавров заявил, что это оружие было использовано для того, чтобы дать Западу понять, что Москва готова использовать любые средства, чтобы гарантировать, что ей не будет нанесено «стратегическое поражение».

Лавров также заявил, что для кого-либо на Западе «очень серьезной ошибкой» было полагать, что у России нет красных линий или что они «снова и снова переходят».

Две недели назад Россия запустила свою новую гиперзвуковую ракету «Орешник» по украинскому городу Днепр, что стало серьезной эскалацией почти трехлетней войны.

Президент России Владимир Путин с тех пор пригрозил применить это оружие против Киева в ответ на украинские удары по территории России.