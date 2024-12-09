Повстанцы наступают на курдские силы в Манбидже

Наблюдатели за военными действиями сообщают о продолжающихся боях за контроль над регионом и городом Манбидж, поскольку повстанцы, поддерживаемые Турцией, наступают на курдские силы, которых Турция считает террористами, но которые также были ключевыми западными союзниками в борьбе с террором в Сирии в последние годы.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что силы повстанцев взяли под контроль значительные районы города и что в результате столкновений погибло 26 человек — девять повстанцев, поддерживающих Турцию, и 17 членов вооруженных сил Манбиджа.

Военным руководством Сирийских демократических сил (СДС), удерживающих Манбидж, является Вооружённые формирования Высшего курдского совета, участвующие в сирийском вооружённом конфликте., которую Турция считает террористической, имеющей тесные связи с курдским движением за независимость , которое запрещено в Турции.