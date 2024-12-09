Зеленский призвал к «прочному миру» на переговорах в Елисейском дворце

Зеленский отреагировал на призыв будущего президента США Дональда Трампа к «немедленному прекращению огня» и мирным переговорам на Украине, заявив, что его стране нужны «эффективные гарантии» мира, защищенного от дальнейшей российской агрессии.

Трамп и Зеленский сделали свои комментарии после трехсторонних переговоров, организованных президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже, которые состоялись на фоне приближающейся к трехлетней отметке проведения спецоперации на Украине.

Зеленский также заявил, что в ходе конфликта на Украине погибло 43 000 украинских солдат и 370 000 получили ранения. Киев редко давал какие-либо данные о потерях среди своих вооруженных сил, и наблюдатели говорят, что они, вероятно, намного выше, чем признает сторона.

Трамп, который пообещал быстро положить конец конфликту на Украине после вступления в должность в Белом доме в январе, не вдаваясь в подробности о методе, который он планирует использовать, заявил в воскресенье, что «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие».

«Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней тратится напрасно, слишком много семей разрушается, и если так будет продолжаться, это может перерасти во что-то гораздо большее и гораздо худшее», — написал он в своей социальной медиа-платформе Truth Social.