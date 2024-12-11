Что ждет разрушенную экономику Сирии?

Экономика Сирии оценивалась в $67,5 млрд (€63,9 млрд) в 2011 году — в том же году, когда начались масштабные протесты против режима президента Башара Асада, которые спровоцировали мятеж повстанцев, переросший в полномасштабную гражданскую войну. Страна заняла 68-е место среди 196 стран в мировом рейтинге ВВП, сопоставимое с Парагваем и Словенией.

К прошлому году экономика опустилась на 129 место в рейтинге, сократившись на 85% до всего лишь $9 млрд, по оценкам Всемирного банка. Это поставило страну в один ряд с такими странами, как Чад и Палестинские территории.

Почти 14 лет конфликта, международные санкции и исход 4,82 миллиона человек — более пятой части населения страны — нанесли серьезный урон и без того одной из беднейших стран на Ближнем Востоке.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), по состоянию на декабрь еще 7 миллионов сирийцев, более 30% населения, остаются внутренне перемещенными лицами.

Конфликт разрушил инфраструктуру страны, нанеся непоправимый ущерб системам электроснабжения, транспорта и здравоохранения. Несколько городов, включая Алеппо , Ракку и Хомс, подверглись масштабным разрушениям.

Некоторые наблюдатели за Сирией предупреждают, что стране может потребоваться около 10 лет, чтобы вернуться к уровню ВВП 2011 года, и два десятилетия, чтобы полностью восстановиться. Они также обеспокоены тем, что перспективы Сирии могут ухудшиться в случае дальнейшей политической нестабильности.

Прежде чем приступить к выполнению огромной задачи по восстановлению разрушенных городов, инфраструктуры, нефтяного и сельскохозяйственного секторов, необходимо внести больше ясности в отношении новой администрации Сирии.