Израиль закрывает посольство Ирландии

Израиль назвал решение правительства Ирландии признать палестинскую государственность одной из причин закрытия посольства, а также его вмешательство в международное дело о геноциде против Израиля.

«Следует отметить, что в прошлом посол Израиля в Дублине был отозван после одностороннего решения Ирландии признать «палестинское государство».

«На прошлой неделе Ирландия заявила о своей поддержке судебного иска Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН (МС ООН), обвинив Израиль в «геноциде»», — говорится в заявлении Саара.

«Действия и антисемитская риторика, используемые Ирландией против Израиля, коренятся в делегитимации и демонизации еврейского государства, а также в двойных стандартах», — добавил министр иностранных дел. «Ирландия перешла все красные линии в своих отношениях с Израилем».

Саар заявил, что Израиль направит ресурсы на инвестиции в отношения с другими странами, а в воскресенье объявил об открытии посольства в Молдове.

В этом году Ирландия, Испания, Словения и Норвегия официально признали палестинскую государственность.