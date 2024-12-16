США запретили выдачу виз гражданам Грузии

В четверг вечером, Госдепартамент объявил о запрете на выдачу виз около двадцати лицам, которых обвинили в дестабилизации демократического порядка в Грузии.

Представитель Мэтью Миллер заявил о стремлении ограничить визовый доступ для высокопоставленных должностных лиц, причастных к нарушению демократии.

Сообщение от Госдепартамента не содержало имена лиц, подлежащих визовым ограничениям, но упомянуло о наличии среди них министров, парламентариев, а также представителей правоохранительных органов и служб безопасности.

В результате ночных протестов против решения правящей партии отложить вступление в Европейский союз в Грузии было задержано множество людей. США осуждают насилие со стороны партии «Грузинская мечта» в отношении граждан Грузии, включая протестующих, представителей СМИ, активистов-правозащитников и оппозиционеров.

Департамент заявил о намерении принять дополнительные меры, включая санкции, для наказания тех, кто ставит под угрозу демократические принципы в Грузии.