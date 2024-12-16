Верховный суд Южной Кореи начинает рассмотрение дела об импичменте Юна

Конституционный суд Южной Кореи заявил в понедельник, что в тот же день проведет первое заседание по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля, в котором примут участие все шесть судей.

После того, как в субботу парламент проголосовал за проведение расследования , суду предстоит решить, отстранить Юна от должности или восстановить его в должности.

В отношении Юна ведется расследование после его кратковременной попытки введения военного положения 3 декабря 2024 года.

Законодатели отклонили законопроект в течение нескольких часов , несмотря на то, что военные пытались войти в Национальную ассамблею.

Президентские полномочия Юна приостановлены до вынесения вердикта.

У суда есть до шести месяцев на вынесение решения, но предыдущие дела 2016 и 2004 годов были разрешены гораздо быстрее.

Если Юн будет уволен, в течение 60 дней должны будут состояться выборы.