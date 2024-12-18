Иран временно приостанавливает действие закона о ношении хиджаба

Иран приостановил исполнение более строгого закона о ношении хиджаба из -за значительного сопротивления как внутри страны, так и за рубежом, включая несогласие с президентом Масудом Пезешкианом.

Вице-президент Шахрам Дабири заявил во вторник, что «закон будет вновь рассмотрен политическим руководством и Советом национальной безопасности», высшим органом безопасности страны.

«По результатам состоявшихся обсуждений было решено, что парламент пока не будет передавать этот закон на рассмотрение правительства», — сказал Дабири, добавив, что сейчас «реализовать этот законопроект нецелесообразно».

Сторонники жесткой линии в иранском парламенте приняли спорный закон, который предлагает более суровое наказание для женщин, нарушающих правила ношения хиджаба.

Закон также нацелен на предприятия, которые обслуживают тех, кто не соблюдает закон. Он позволяет властям получать доступ к частным записям видеонаблюдения и призывает граждан сообщать о несоблюдении закона.

Президент-реформатор Ирана Масуд Пезешкиан выступил против законопроекта, предупредив, что он может привести к новым протестам, подобным тем, что произошли в 2022 году после смерти Джины Махсы Амини в полиции.